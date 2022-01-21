В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 513, до 10 987 774. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным за все время пандемии. В относительном выражении он составил 0,45%.

В частности, в Москве за сутки выявили 15 987 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 5 922, в Подмосковье - 4 424, в Нижегородской области - 1 116. Для всех этих регионов число заболевших стало наибольшим с начала распространения новой инфекции.

Число госпитализаций за сутки составило 9 136, что на 0,34% меньше показателя предыдущего дня. При этом в 40 регионах число госпитализаций увеличилось, следует из данных штаба.

Дельта-штамм и "омикрон" в России

Доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась до 52,3% против 56,2% днем ранее, доля "омикрона" и других штаммов возросла до 47,7%.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 57 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 52,3%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 47,7%", - сообщили в штабе.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 24 719, до 9 975 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 692 против 684 днем ранее, до 324 752.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.