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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 15 987 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 72 против 70 днем ранее
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 15 987 против 11 557 днем ранее, до 2 140 914, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

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В абсолютном выражении прирост числа заболевших обновил максимум с начала пандемии. В относительном он составил 0,75%.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 72 против 70 днем ранее, до 38 226 (1,79% всех заразившихся), следует из данных штаба.

Количество выздоровевших в Москве увеличилось за сутки на 2 313, до 1 917 946. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 184 742.

Также сообщается, что госпитализация в столице потребовалась в 6,7% выявленных случаев заражения коронавирусом.

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