В Нальчике отремонтируют триумфальную арку в рамках подготовки к 100-летию КБР

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты приступили к благоустройству триумфальной арки "Навеки с Россией" при въезде в Нальчик, работы планируют завершить к концу января. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Кабардино-Балкарии, в Нальчике приступили к работам по благоустройству триумфальной арки "Навеки с Россией". <...> Работы планируется завершить к концу января", - говорится в сообщении.

Специалисты демонтируют бетонную подпорку вокруг арки, устроят бетонное основание. Кроме того, установят новые гранитные бордюры и восстановят почву для газонов.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году, был утвержден план подготовки и празднования юбилея. Основные мероприятия планируется провести в сентябре, приурочив их ко Дню государственности КБР, установленному парламентом республики 1 сентября 1997 года в ознаменование принятия Конституции КБР.