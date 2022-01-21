Песков заявил, что Путин чувствует себя прекрасно

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин чувствует себя хорошо и пребывает в рабочем настроении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли какие-то признаки ковида у Путина в последнее время.

"Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает", - сказал он.

Путин в ноябре 2021 года прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Он рассказал, что на следующий день после прививки также испытал назальный препарат от ковида.

Первую прививку от коронавируса глава государства сделал весной 2021 года.