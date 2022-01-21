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Пандемия COVID-19

Песков заявил, что Путин чувствует себя прекрасно

Президент в ноябре прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин чувствует себя хорошо и пребывает в рабочем настроении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли какие-то признаки ковида у Путина в последнее время.

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"Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает", - сказал он.

Путин в ноябре 2021 года прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Он рассказал, что на следующий день после прививки также испытал назальный препарат от ковида.

Первую прививку от коронавируса глава государства сделал весной 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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