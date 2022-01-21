Сторожевую башню Боспорского царства включат в пешие маршруты в Абрау-Дюрсо

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Башню, которая относилась к сторожевой системе юго-восточной части Азиатского Боспора I века до нашей эры, планируется включить в проект пеших маршрутов Абрау-Дюрсо, а также в программу винных туров с акцентом на историю местности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"По сохранившимся деталям ученые определили, что башня относилась к сигнально-сторожевой системе юго-восточной части Азиатского Боспора I века до нашей эры. <…> Планируется, что в дальнейшем башню включат в проект пеших маршрутов Абрау-Дюрсо, а также в программу винных туров с уклоном на историю местности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что археологические раскопки начнутся летом 2022 года. Исследования помогут изучить объект более подробно, сформировать представление о жизни того периода после чего туристам откроют новый объект показа. В его создании также примет участие Институт археологии Всероссийской академии наук.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" разработало Краснодарское региональное отделение Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани: его запустили еще в 2019 году. Он объединяет достопримечательности античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные центры винного туризма. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.