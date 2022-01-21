Президиум Госсовета во II квартале 2022 года обсудит тему здравоохранения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подготовка к проведению во втором квартале текущего года президиума Государственного совета обсуждалась на заседании комиссии Госсовета по здравоохранению, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под руководством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина.

"[Председатель комиссии, губернатор Ивановской области] Станислав Воскресенский рассказал о ходе подготовки к заседанию президиума Государственного совета, запланированному на второй квартал этого года", - говорится в сообщении. Участники совещания представили свои предложения по темам для обсуждения на президиуме.

В ходе заседания были представлены также доклады о современных трендах в здравоохранении развитых зарубежных стран и опыте противодействия штамму "омикрон". "По информации экспертов, пандемия COVID-19 вызвала серьезные изменения в политике здравоохранения развитых стран, в частности повысила значимость профилактических мер и уровень использования ресурсов системы здравоохранения, ускорила переход на более эффективные модели первичной медико-санитарной помощи по месту жительства и удаленное медицинское обслуживание с помощью цифровых технологий", - отмечается в пресс-релизе.

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается, как правило, несколько раз в год.