В Приморье открыли класс для обучения мигрантов русскому языку

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Класс для обучения русскому языку мигрантов и их детей открылся во Владивостоке. Проект "Построим будущее вместе" поможет мигрантам обучаться русскому языку, чтобы они могли успешно сдать экзамены, а их детям - выучить язык на уровне, позволяющем легче осваивать школьную программу, сообщается в пятницу на сайте правительства Приморья.

"Учебный класс, в котором дети и взрослые из Узбекистана смогут повысить свой уровень владения русским языком и ближе познакомиться с русской культурой, открылся во Владивостоке 21 января. Проект "Построим будущее вместе" реализован узбекской национально-культурной автономией "Содружество Средней Азии" по Приморскому краю при поддержке фонда грантов губернатора Приморского края", - говорится в сообщении.

Общественники разъяснили, что из 10 детей-мигрантов во Владивостоке девять отстают по освоению школьной программы из-за недостаточного знания русского языка. Они не всегда понимают объяснения учителя, а также тексты в учебниках и задания, не могут выразить свою мысль, что сказывается на их самооценке и отношениях с окружающими.

"По сути, это социальный заказ. Это первый подобный проект, мы надеемся на продолжение и хороший результат", - сказала заместитель руководителя департамента внутренней политики региона Ольга Ивченко, добавив, что в крае живут представители 158 национальностей.