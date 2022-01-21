На станциях московского метро проходят проверки масочного режима

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полицейские и сотрудники метро проверяют наличие масок на некоторых станциях столичной подземки, передает корреспондент ТАСС.

Полицейские дежурят около схода с эскалаторов. Они останавливают пассажиров без масок и составляют на них административные протоколы. Рейды проходят в основном на крупных станциях метрополитена, в частности на "Пушкинской".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 млн 124 тыс. 927 случаев заражения.