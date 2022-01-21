Суд в Москве признал законным включение "Медиазоны" и Петра Верзилова в реестр иноагентов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение включить в перечень иноагентов интернет-издание "Медиазона", ее издателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова. Об этом ТАСС рассказал адвокат Леонид Соловьев, который представляет интересы издания.

"Замоскворецкий суд отклонил иск, в котором мы требовали признать незаконным включение "Медиазоны", Верзилова и Смирнова в перечень иноагентов. С этим решением мы не согласны, обязательно будем обжаловать его", - сказал он.

В конце сентября Минюст включил в реестр иноагентов "Медиазону", Верзилова и Смирнова.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, после того как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.