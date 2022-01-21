БФУ им. Канта предложил старшекурсникам бесплатное обучение по IT-направлениям

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ) в Калининграде предложил студентам предвыпускных курсов бесплатную переподготовку по IT-направлениям. Предполагается дополнительное обучение с вручением диплома о профессиональной переподготовке, сообщается в пятницу на официальном сайте университета.

"Стать слушателями программ могут студенты предвыпускных курсов бакалавриата и специалитета, обучающиеся по программам, не связанным с информационными технологиями. <...> Длительность каждого курса - 1 008 академических часов до конца обучения по основной программе образования. Выдается диплом о профессиональной переподготовке", - говорится в сообщении.

Обучение предполагается в онлайн-формате. Предлагаются, в частности, обучение по направлениям: создание алгоритмов и программ на языке Python, применение базовых методов машинного обучения для решения задач профессиональной деятельности, реализация обучения нейронных сетей на фреймворках Keras и PyTorch. В области кибербезопасности студенты будут учиться работе с ОС Linux и командной оболочкой, получат базовые навыки программирования на PHP, C++, проведения аудита безопасности веб-приложений, программ и компьютерных сетей, применения базовых криптографических методов защиты информации. Им также предлагается курс по применению маркетинговых технологий управления в исследованиях трендов рынков в цифровой среде, разработке CRM-стратегии, управлению реализацией стратегии интернет-продвижения, программированию на языке Python.

Власти Калининградской области отмечают необходимость достаточного числа специалистов в IT-сфере для успешной цифровой трансформации региона и уделяют особое внимание подготовке кадров в сфере информационных технологий. В 2020 году БФУ им. Иммануила Канта и Калининградский государственный технический университет (КГТУ) увеличили количество бюджетных мест для обучения студентов по IT-направлениям и точным наукам в полтора - два раза.