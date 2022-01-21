Эксперт считает, что летальность от "омикрона" в 5-10 раз меньше, чем от других штаммов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Летальность при заражении штаммом коронавируса "омикрон", по грубым оценкам, в 5-10 раз меньше, чем от других вариантов коронавируса. Такое мнение в пятницу высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Он действительно менее смертельный, точную цифру назвать сложно, но я думаю, что грубая оценка в 5-10 раз будет примерно правильной <...> По факту мы имеем летальность в 5-10 раз ниже, чем от исходных штаммов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Эксперт добавил, что более легкое течение ковида при заражении "омикроном" может объясняться тем, что вирус размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и редко опускается в легкие, а также то, что сейчас много людей, которые уже имеют иммунитет к ковиду.