Аэропорт Улан-Удэ принял первый прямой рейс из Якутска

УЛАН-УДЭ, 21 января. /ТАСС/. Аэропорт Байкал в Улан-Удэ принял первый прямой рейс из Якутска. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Бурятии.

"Состоялся первый прямой рейс из Якутска в Улан-Удэ, организованный Единой дальневосточной авиакомпанией. Первый полет состоялся с загрузкой 90%. Рейсы будут выполняться до 25 марта, один раз в неделю - по четвергам", - сообщили в пресс-службе.

Стоимость билета по субсидированному тарифу, которым могут воспользоваться все жители Дальневосточного федерального округа, - 9 955 рублей в одну сторону. Время в полете - 2,5 часа. "Прямой рейс из Якутии - это еще один шаг к развитию транспортной доступности Бурятии", - отметил зампред правительства республики Евгений Луковников.

В 2021 году запустили прямое авиасообщение Улан-Удэ с Томском и Владивостоком. В планах в конце января запустить авиарейсы Улан-Удэ - Хабаровск, а в феврале - Улан-Удэ - Красноярск. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, билеты уже есть в продаже.

Полеты становятся доступнее для жителей Бурятии благодаря масштабной программе субсидирования перелетов в ДФО по социально значимым маршрутам. Стоимость перелета из Улан-Удэ до Хабаровска - 9 355 рублей, а до Красноярска - 5,5 тыс. рублей.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в Дальневосточном федеральном округе региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами.