Заповедник Кабардино-Балкарии принял в два раза больше туристов в 2021 году

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский государственный заповедник принял 6 435 туристов в 2021 году. Количество посетителей увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом, сообщается в пятницу на странице заповедника в Instagram.

Ранее пресс-служба заповедника сообщала, что в 2020 году он принял 2 373 туриста.

"Кабардино-Балкарский государственный заповедник за прошедший год посетило в два раза больше посетителей по сравнению с 2020 годом. Рост потока туристов в заповедник связан, прежде всего, с популяризацией внутреннего туризма в стране. Самыми популярными среди российских и иностранных туристов остаются маршруты к "пятитысячникам" Кавказа - "Мижирги" и к леднику "Безенги", откуда открывается вид на знаменитую "Безенгийскую стену", пользуются популярностью и экскурсии к турьему озеру, где можно сфотографировать восточнокавказских туров на естественных солонцах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории заповедника расположены шесть эколого-туристических маршрутов, из них три являются сезонными, три - круглогодичными. "Основная масса туристов прибывает в заповедник и посещает эколого-туристические маршруты с середины июня до конца сентября. Однако май, начало июня, и октябрь - также очень живописные в заповеднике сезоны, стоит приехать в Уштулу и к нарзанным источникам и в это время года", - добавили в заповеднике.

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник расположен на площади 82,649 тыс. га, площадь охранной зоны достигает 26 тыс. га. Он входит в высокогорную зону Большого Кавказа с высшей точкой, расположенной на вершине горы Дыхтау (5 204 м). В заповеднике зарегистрировано 1,2 тыс. высших растений, постоянными обитателями являются 120 видов птиц, 30 видов млекопитающих, один вид костных рыб, четыре вида земноводных, шесть видов пресмыкающихся.