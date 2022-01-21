В Москве в 2022 году введут 30 км выделенных полос для общественного транспорта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Еще 30 км выделенных полос для общественного транспорта появятся на московских дорогах в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году планируем ввести еще 30 км полос для общественного транспорта. Благодаря "выделенкам" скорость автобусов выросла в два-три раза, а количество ДТП с автобусами и электробусами на данных участках снизилось на 25%. Но главное - их ничто не задерживает в пути, и они могут ходить четко по расписанию. Это очень важно, особенно в холода", - написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

В прикрепленных к публикации фото уточняется, что в Москве работают 93 выделенные полосы, общая протяженность которых составляет 392,44 км.