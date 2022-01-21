В Волгоградской области закрыли на карантин семь школ из-за коронавируса и ОРВИ

ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Занятия для учащихся семи волгоградских школ приостановили в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ, еще в 188 образовательных учреждениях занятия приостановлены частично. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Комитете образования, науки и молодежной политики региона.

"На 21 января в Волгоградской области на карантин полностью переведены семь школ: три по COVID-19 (школы Волгограда № 19, 6 и лицей № 1 г. Волжского) и четыре из-за ОРВИ (школы Волгограда № 27, 72 и 92 и Мачешанская школа Киквидзенского района). Образовательный процесс продолжается, он ведется с помощью применения дистанционных технологий. Также на карантин ушли отдельные классы в 148 учреждениях (из-за COVID-19 - прим. ТАСС) и 40 школах по ОРВИ", - сказали в комитете.

По данным регионального оперштаба, в Волгоградской области подтверждено более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом, 123 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 5,8 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что в регионе совместно с Роспотребнадзором отработан алгоритм действий, который применяется при заболевании детей ковидом и при массовых сезонных заболеваниях. В случае с COVID-19 на карантин отправляется весь класс, если зафиксирован хотя бы единичный случай заболевания, в случае с ОРВИ - когда заболело свыше 20%. Принимаемые меры в первую очередь направлены на сохранение здоровья детей. Ведется ежедневный мониторинг: ситуация находится на контроле регионального комитета образования, добавили в ведомстве.