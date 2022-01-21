В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова постановила ввести с пятницы запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации в связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

"Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшения их состояния, угрозу жизни и здоровью", - говорится в постановлении.

При этом, как следует из документа, не приостанавливается оказание медпомощи в негосударственных медицинских организациях, стоматологиях, женских консультациях и проведение иных видов профилактических медицинских осмотров.

В пятницу региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Петербурге зафиксировано более 1 тыс. подтвержденных случаев штамма коронавируса "омикрон". На 18 января их число составляла 592.

За последние сутки в городе выявили 5 922 случая заражения - это является очередным максимумом за всю пандемию. С начала недели этот показатель держался на уровне выше 4 тыс., а в первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 903 773 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 833 692 человека (плюс 2 969 за сутки), умерли 29 293 (плюс 45 за сутки).