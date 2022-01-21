В Северной Осетии количество безработных снизилось за год почти в четыре раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии сократили количество безработных граждан в течение 2021 года почти в четыре раза - с 21 тыс. до 5,3 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева в пятницу.

"В 2021 году удалось снизить численность зарегистрированных безработных граждан с 21 тысячи до 5,3 тысяч человек. Соответственно, уровень регистрируемой безработицы - с 6,2% до 1,9%. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 14,3 единицы до 4,6 единицы", - сказала Плаева.

По ее словам, таких показателей удалось добиться благодаря реализации мероприятий программы "Содействие занятости населения" и нацпроектов.

В рамках реализации программы "Содействие занятости населения" службе занятости населения удалось трудоустроить более 3,5 тыс. человек. В основном работодателями востребованы квалифицированные специалисты таких рабочих профессий, как слесари, сантехники, машинисты, сварщики, токари, агрономы, зоотехники, ветеринары, рыбоводы, трактористы и другие.

Трудоустройство малоимущих граждан на основе социального контракта по программе "Борьба с бедностью" позволила выйти на работу 450 жителям республики.

Оплачиваемая стажировка, нацпроекты

Как рассказала Плаева, программа по стажировке позволила 137 выпускникам образовательных учреждений республики расширить возможности их трудоустройства. Оплачиваемая за счет средств республиканского бюджета стажировка пользуется повышенным спросом среди молодежи и работодателей.

"Наибольшая доля трудоустройства после участия в мероприятиях госпрограммы приходится именно на стажировку. Ежегодные расходы бюджета республики на организацию стажировки выпускников составляют порядка 8,5 млн рублей", - пояснила она.

Кроме того, в республике через федеральный проект "Содействие занятости" национального проекта "Демография" за последние три года уже смогли пройти обучение 1 696 человек. В регионе остаются востребованными такие профессии, как повар, экскурсовод, машинист экскаватора; кондитер; сварщик; педагог дошкольного образования, слесарь и многие другие.

В текущем году для 500 жителей республики будет доступно обучение в рамках нацпроекта "Демография".