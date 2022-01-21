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Пандемия COVID-19
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Мишустин потребовал не допускать нехватки лекарств от ковида

Премьер напомнил, что одна из особенностей нового штамма "омикрон" такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании правительства призвал не допустить ситуации с нехваткой лекарств от коронавируса.

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"Прошу министерство здравоохранения согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной Голиковой, которая возглавила созданную по нашему решению оперативную рабочую группу. Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что, как говорилось ранее, одна из особенностей нового штамма "омикрон" такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций, однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно.

"Поэтому принято решение о выделении дополнительных средств на лекарства для таких пациентов, - продолжил глава кабмина. - Сегодня на эти цели направим 5 млрд рублей. Еще 15 млрд рублей выделим на централизованную закупку лекарств при ковиде". Мишустин пояснил, что эти средства будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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