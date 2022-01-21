Минздрав призвал минимизировать посещение общественных мест из-за "омикрона"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минздрав призывает граждан минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, носить маски или респираторы, а также тщательно мыть руки из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"В условиях распространения нового штамма "омикрон" и циркуляции штамма "дельта" Минздрав России призывает: используйте медицинские маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми; тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком; по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать посещения невозможно, соблюдайте социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

В Минздраве также напомнили, что заболевание ковидом почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для здоровья, особенно у тех, кто не вакцинировался. "Также напоминаем вам о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса. По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина "Спутник V" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" через шесть месяцев надежно защищают от тяжелого течения заболевания", - отметили в министерстве.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. В России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась до 52,3% против 56,2% днем ранее, доля "омикрона" и других штаммов возросла до 47,7%. "Омикрон" зафиксирован в 52 регионах страны.