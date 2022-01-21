Мишустин поблагодарил медработников за их труд в пандемию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил благодарность врачам, медсестрам и другим медицинским работникам за их труд по сохранению здоровья и спасению жизней людей в условиях распространения коронавируса.

"Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала один из самых значимых", - подчеркнул он на заседании правительства в пятницу.

"И мы благодарны за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан", - сказал Мишустин.

Премьер-министр призвал не допускать ситуаций с задержкой зарплат врачам и другим медработникам.

"Мы рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придет немало новых сотрудников, востребованных специалистов: около 11 тыс. врачей и свыше 13,5 тыс. средних медицинских работников. На оплату их труда направим бюджету федерального фонда ОМС 17 млрд 300 млн рублей", - сказал Мишустин.

"Не должно быть никаких задержек с выплатой им зарплат", - подчеркнул глава кабмина. Он попросил региональные власти строго за этим следить.

Мишустин в целом отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, важно продолжать решение и других вопросов здравоохранения, в том числе тех, которые касаются кадров.