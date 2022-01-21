МИД РФ предостерег россиян от обращения в компании, организующие перинатальный туризм

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в связи с гибелью гражданки РФ в Мексике предостерегает соотечественников от использования услуг частных компаний, которые занимаются организацией перинатального туризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении дипведомства.

Как информировали в МИД РФ, 16 января гражданка России, прибывшая в город Канкун (Мексика) с целью получения акушерских услуг, погибла в результате родов в домашних условиях. "Своевременно оказать квалифицированную медицинскую помощь не получилось, и россиянка скончалась. Ребенок, к счастью, выжил", - сообщили в министерстве.

"Это очередное трагическое происшествие должно стать предостережением для российских граждан, планирующих воспользоваться услугами частных компаний, которые занимаются популяризацией и организацией перинатального туризма - широко распространенной практики приезда иностранных беременных женщин в Мексику для рождения ребенка и получения таким образом мексиканского гражданства", - указали в российском МИД.

В министерстве также рассчитывают на привлечение внимания со стороны российских правоохранительных органов к задействованным в данной индустрии компаниям, преследующим исключительно цели извлечения финансовой выгоды и не отвечающим за последствия своих действий, часто приобретающих криминальный характер.

В настоящее время по линии посольства РФ в Мехико семье погибшей оказывается все необходимое содействие, в том числе в оформлении документов для перевозки тела погибшей или урны с ее прахом в Россию, отметили в МИД.