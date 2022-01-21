Проезд по участкам федеральной трассы в Мурманской области открыли после метели

МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Ограничения на проезд по региональным дорогам и участкам федеральной трассы "Кола" в Мурманской области сняли после метели, которая прошла в пятницу утром. Закрытой остается дорога к Заполярному, сообщили в Мурманскавтодоре.

"Открыт проезд по автомобильной дороге Р-21 "Кола" км 1298 - км 1380 для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В Мурманскавтодоре добавили, что региональные дороги и автоподъезды к Снежногорску, Гаджиево, Килпъявру, Ура-Губе и Видяево также открыли для движения всех видов транспорта, кроме грузового.

Утром 20 января в Мурманской области прошла метель и штормовой ветер до 25 м/с. С 8:00 до 16:00 закрыт аэропорт Мурманска. 17 января авиаузел приостанавливал свою работу почти на сутки, тогда задержали десять рейсов.