Коллективный иммунитет в Татарстане достиг 77%

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане достиг 77%, столько в республике привитых от общего числа жителей, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Татарстана - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

"Итого у нас вакцинировано от численности населения в республике к настоящему моменту 77%. Обращает на себя внимание, по нашему мнению, недостаточное количество вакцинированных людей в возрасте 60+", - сообщил он.

Всего в республике вакцинировались 2 346 860 человек (прирост за последние сутки 6 130 человек), из них 1 880 123 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 165 259 человек.

В Татарстане 21 января зарегистрировали 114 новых случаев, из них девять - завозные, остальные контактные. 28 человек госпитализировали, 86 получают лечение на дому.

Всего в регионе зарегистрировали 44 859 случаев COVID-19. Умерших от коронавируса - 1 546 человек.

Выздоровели за весь период 38 111 человек, в том числе 102 за минувшие сутки.