Эксперт: риски мутаций коронавируса при иммунодефиците в 100 раз выше обычного

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Коронавирус, заражая одного человека с иммунодефицитом, может набрать в нем больше мутаций, чем за 100 естественных циклов инфицирования. Об этом в пятницу сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Он [вирус] может набрать в одном иммунодефицитном пациенте больше мутаций, чем за 100 естественных циклов инфекции. Это сейчас наиболее правдоподобная версия того, как именно "омикрон" смог набрать столько мутаций", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом, большая часть мутаций "омикрона" позволяют ему хорошо адаптироваться к иммунной системе человека.

"Вирус набирает мутации всегда <...>, но в "омикроне" мутации, которые адаптировали его к иммунной системе, намного больше, чем просто случайных. То есть это не была случайная эволюция, это не был случайный процесс, это было очень мощное давление иммунной системы, но недостаточное для того, чтобы его убить", - пояснил Лукашев.