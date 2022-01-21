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ГП РФ хочет получить доступ к видеонаблюдению в колониях в режиме реального времени

Кроме того, Минюст подготовил законопроект, вводящий обязательную видеофиксацию случаев применения сотрудниками учреждений исполнительной системы физической силы и спецсредств в отношении заключенных

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ предлагает предоставить им доступ в режиме реального времени к системам видеонаблюдения в местах лишения свободы. Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии "Единая Россия".

"Прорабатывается вопрос о внесении предложений, направленных на обеспечение в режиме реального времени удаленного доступа надзирающих прокуроров к системам видеонаблюдения в учреждениях УИС, что могло бы кардинально повлиять на эффективность пресечения допускаемых нарушений закона", - говорится в документе, опубликованном депутатом Андреем Альшевских.

Кроме того, по инициативе Генпрокуратуры Минюст подготовил законопроект, вводящий обязательную видеофиксацию случаев применения сотрудниками учреждений исполнительной системы физической силы и спецсредств в отношении заключенных. Также внесено предложение, связанное с обеспечением возможности идентификации переносных видеорегистраторов сотрудников мест лишения свободы по произведенной видеозаписи.

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