Всероссийская проверка в местах лишения свободы пройдет в феврале-марте

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ проведет масштабную проверку в местах лишения свободы во всех регионах страны в феврале-марте во всех регионах. Об этом говорится в ответе замгенпрокурора Николая Винниченко партии "Единая Россия".

"В целях повышения эффективности организации и осуществления надзора за исполнением законов в деятельности уголовно-исполнительной системы, устранения нарушений закона на февраль-март 2022 года запланирована проверка с участием всех прокуроров субъектов РФ, в ходе которой будет обращено особое внимание на причины и условия, способствовавшие нарушениям права подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы на личную безопасность", - говорится в документе, опубликованном депутатом Андреем Альшевских.

Генпрокуратура отмечает, что причинами нарушения права на личную безопасность часто становятся несоблюдение режимных требований, ненадлежащий надзор и контроль за заключенными под стражу лицами и осужденными, отсутствие должной воспитательной и психологической работы, профилактики правонарушений и преступлений, невыполнение задач оперативно-разыскной деятельности, а также недостаточный ведомственный контроль со стороны ФСИН России и ее территориальных органов за деятельностью пенитенциарных учреждений.