Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Ле-Бурже под Парижем

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Группа экоактивистов провела демонстрацию на летном поле аэропорта Ле-Бурже к северу от Парижа. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Actu.
По его данным, в акции принимали участие около 70 активистов из движений Exctinction Rebellion France, Attac и Alternatiba.
Портал публикует видео, на котором видно, что активисты проникли на территорию перед ангарами с частными самолетами в белых защитных комбинезонах и масках, сломав секцию ограждения. Они расставили перед ангарами фигуры президента Франции Эмманюэля Макрона, персонажа с густыми седыми усами из настольной игры "Монополия", а также изображения животных, охваченных огнем.
LE BOURGET - Des militants investissent les pistes de l’aéroport pour dénoncer l’utilisation de jets privés polluants par les milliardaires.— Clément Lanot (@ClementLanot) January 21, 2022
La pratique a explosé depuis le début de la pandémie. #COVID19
Une action @ATTAC_FR @Alternatiba_ @XRFrance. pic.twitter.com/d2zX6fIzE3
Таким образом, активисты осуждают причастность миллионеров к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению, отмечает портал. Также они выражали протест против использования частных самолетов.