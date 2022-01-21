{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле аэропорта Ле-Бурже под Парижем

Манифестанты, в частности, выразили протест против использования частных самолетов

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Группа экоактивистов провела демонстрацию на летном поле аэропорта Ле-Бурже к северу от Парижа. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Actu.

По его данным, в акции принимали участие около 70 активистов из движений Exctinction Rebellion France, Attac и Alternatiba.

Портал публикует видео, на котором видно, что активисты проникли на территорию перед ангарами с частными самолетами в белых защитных комбинезонах и масках, сломав секцию ограждения. Они расставили перед ангарами фигуры президента Франции Эмманюэля Макрона, персонажа с густыми седыми усами из настольной игры "Монополия", а также изображения животных, охваченных огнем.

Таким образом, активисты осуждают причастность миллионеров к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению, отмечает портал. Также они выражали протест против использования частных самолетов.

Теги
Франция
Пандемия COVID-19
В Туве из-за коронавируса пять школ переведели на дистанционное обучение
На удаленку также перешли ученики первых-восьмых классов учебных заведений Кызыла
Читать полностью