В Краснодарском крае в 2022 году на бесплатное питание школьников выделили 4 млрд руб.

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направили в 2022 году на организацию бесплатного питания учащихся младших классов школ почти 4 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

"Губернатор [Краснодарского края Вениамин Кондратьев] сообщил, что в 2022 году на организацию бесплатного горячего питания для учеников первого-четвертого классов выделили 3,9 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей - из федерального бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил Кондратьев, в текущем учебном году в регионе бесплатным горячим питанием обеспечивают более 315 тыс. учеников начальных классов, организовано и питание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов.

По данным администрации Краснодарского края, в 2022 году в четырех районных школах региона начнут строительство пищеблоков полного цикла, капитально отремонтируют пищеблоки в 12 школах. На Кубани действуют группы общественного контроля по организации питания детей в школах, проводятся рейдовые мероприятия, в 2021 году регион провел соцопрос родителей, около 70% положительно оценили качество питания детей.

"Подавляющее большинство продуктов в столовых - местных фермеров и производителей, потому что мы уверены в их безопасности и качестве", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

В 2021 году на Кубани более 307 тыс. учащихся начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием в школьных столовых. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертые классы в России. В целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.