Песков заявил, что Путин никогда не болел ковидом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Правильно", - ответил он на вопрос ТАСС, верно ли то, что глава государства не только сейчас чувствует себя хорошо, но и вообще ни разу не болел ковидом.

Ранее Песков, отвечая на вопрос, были ли какие-то признаки ковида у Путина в последнее время, сказал, что президент "прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает".

Как стало известно в сентябре 2021 года, в окружении президента ковидом заболели несколько десятков человек. Сам Путин пояснял, что это произошло из-за того, что они своевременно не сделали повторную прививку. Президент вынужден был уйти на двухнедельную самоизоляцию, но, как позже он рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, прививка "сработала" и ему удалось не заболеть.

В ноябре 2021 года президент прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Он рассказал, что на следующий день после прививки также испытал назальный препарат от ковида. Первую двухкомпонентную прививку "Спутником V" Путин сделал весной 2021 года.