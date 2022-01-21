Киргизия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

БИШКЕК, 21 января. /ТАСС/. Киргизская сторона благодарна РФ за регулярно оказываемую республике поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке глава Минздрава республики Алымкадыр Бейшеналиев на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.

"Российская сторона всегда выступала и выступает надежным партнером в любом вопросе. В настоящее время наши совместные усилия направлены на снижение и минимизацию рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Позвольте выразить благодарность за поддержку в оснащении современными лабораторными оборудованиями, в проведении регулярных углубленных филогенетических исследований полного генома коронавируса, циркулирующего на территории нашей страны, в повышении квалификации наших специалистов, техническую поддержку в виде наборов ПЦР-исследований, нескольких партий вакцин российского производства ", - цитирует министра пресс-служба.

Как заявила в свою очередь Попова, российская сторона нацелена на дальнейшее взаимодействие с Киргизией в сфере борьбы с распространением коронавируса.

"Мы очень рады, что эффективная работа мобильных лабораторий, поставленных в рамках проектов Российской Федерации, оказывает существенную помощь для диагностики в Кыргызской Республике. Безусловно, ряд совместно реализуемых проектов по противодействию особо опасным инфекциям, по которым мы вместе находим решения, направлены на сохранения здоровья людей как в Российской Федерации, так и в Кыргызской Республике. И дальнейшее развитие такого тесного взаимодействия крайне важно для наших стран",- отметила глава Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы, в ходе встречи обсуждались основные направления сотрудничества двух государств в сфере охраны здоровья населения и вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, в области "обеспечения биологической безопасности".

Киргизия намерена развивать сотрудничество с РФ в области здравоохранения.

"Заместитель главы кабмина выразил заинтересованность в дальнейшем повышении потенциала, обучении кыргызстанских специалистов и обмене опытом с российскими коллегами, а также усилении материально-технической базы и инфраструктуры лабораторий", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского правительства.​​​​