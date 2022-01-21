В Мордовии выявили первые 15 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

ТАСС, 21 января. Медики в Мордовии выявили первые 15 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"На территории республики зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон". Заместитель председателя регионального правительства Галина Лотванова подтвердила выявление штамма коронавируса "омикрон" у 15 жителей республики, сейчас эпидемиологи оперативно отрабатывают круг контактов этих лиц с целью минимизировать распространение вируса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в регионе наблюдался подъем заболеваемости COVID-19, число новых случаев заражения в сутки поднялось выше 100. При этом количество стационарных больных остается пока на прежнем уровне - около 600 человек.

По словам Лотвановой, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено существенно возросла уже с 10 января. Амбулаторные службы переходят на 12-часовой режим работы (с 8:00 до 20:00), кол-центры будут работать круглосуточно и усилены дополнительно 400 сотрудниками из числа врачей, студентов пятых и шестых курсов мединститута и третьих и четвертых курсов медколледжа.

Руководитель службы Роспотребнадзора по Республике Мордовия Татьяна Харитонова доложила о приросте суточной заболеваемости в регионе за текущую неделю на 37%, хотя на прошлой неделе этот показатель был менее 4%. Среди заболевших COVID-19 доля детей составляет от 15 до 40%, большая часть заболевших среди взрослых приходится на возрастную категорию от 18 до 49 лет. Кроме того, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детского населения выросла по республике почти на 80%.