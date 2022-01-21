Власти Петербурга заявили, что ситуация с вывозом ТКО остается трудной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Жалобы на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок в нескольких районах Петербурга продолжают поступать. Ситуация пока остается сложной, рассказал в пятницу вице-губернатор города Валерий Пикалев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как сообщала пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), число жалоб продолжает расти - за эту неделю сообщения в систему направили около 350 человек. Проблемы с вывозом отходов с начала новогодних праздников возникли в основном в четырех районах города - Приморском, Выборгском, Калининском и правобережной части Невского района.

"На самом деле ситуация далека еще до идеальной, похвастаться пока нечем. Помимо того, что поступают жалобы <…>, у меня сегодня с утра поехали четыре бригады в четыре проблемных района, присылают мне фотографии, и пока картинка достаточно сложная <…>. Проблем еще очень много, и нам оперативно их нужно решить до конца следующей недели", - сказал он.

Всего за период с первого января было отработано почти 7,5 тыс. заявлений от жителей города, среди них не только жалобы на невывоз мусора, но и просьбы с уточнениями. Около 99% заявлений было отработано. Пикалев отметил, что он пока не может поставить удовлетворительную оценку работе регоператора и комитета по природопользованию города.

Вице-губернатор отметил, что несмотря на сложности, мусорная реформа необходима городу. "Если мы не реализуем все те планы, которые у нас есть, если мы мусорную реформу не доведем до логического завершения, то [мусорный] коллапс неизбежен", - сказал он.

Ранее власти города сообщали, что ситуация с ТКО в городе будет стабилизирована к концу января. "Все из-за того, что не настроены нормально графики вывоза ТКО. Это необходимая задача, которая стоит перед перевозчиками, - запустить регулярный вывоз. Как только это случится, все эти завалы прекратятся", - сказал в эфире председатель комитета по природопользованию города Александр Герман.

Ситуация с мусором

Петербуржцы направляют жалобы на невывоз мусора по нескольким каналам связи: в службы "Невского экологического оператора", в приемную Пикалева, на линию комитета, а также в систему Российского экологического оператора "РЭО Радар". Причиной прироста обращений называется присоединение регоператора к системе.

Первого января в Петербурге началась "мусорная реформа", и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регоператора, сложности в четырех районах возникли из-за смены компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Ранее вице-губернатор города Валерий Пикалев отмечал, что ситуация будет изучена правоохранительными органами.