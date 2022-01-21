Архангельская область обновила суточный максимум заражений ковидом

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Максимальный прирост числа заболевших ковидом с начала пандемии зафиксирован в пятницу в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. За последние сутки выявлен 531 случай.

"Сегодня суточный максимум с начала пандемии. 531 случай", - сказали в пресс-службе.

За неделю заболеваемость увеличилась более чем в 2,5 раза. 14 января был выявлен 201 случай, 20 января - 396 случаев. Такой рост, по информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, связан с повышенной контагиозностью нового штамма "омикрон". Первые девять случаев заражения "омикроном" были подтверждены 20 января.

При этом, как отметили в областном Минздраве, несмотря на рост числа заболевших, нагрузка на стационары не увеличивается: большинство заболевших переносят заболевание в легкой форме, которая не требует госпитализации. "В настоящий момент в стационарах региона развернуто 1 592 койки для лечения больных с COVID-19. В пиковый период у нас было занято 2 800 коек. Оперативно в случае необходимости мы готовы развернуть еще 1 600 коек по всей области", - приводит пресс-служба администрации региона слова главы областного Минздрава Александра Герштанского.

На амбулаторном лечении находятся 80% пациентов от числа всех заболевших коронавирусной инфекцией, 20% пациентов с COVID-19 лечат в стационарах.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвержден 127 721 случай новой коронавирусной инфекции, из них 117 462 человека выздоровели. Зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса.