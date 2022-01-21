Мишустин назначил Андрея Плутницкого на должность замглавы Минздрава

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Плутницкого на должность заместителя министра здравоохранения России, другим документом от этой должности освобождается Олег Гриднев. Соответствующие распоряжения опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Плутницкого Андрея Николаевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что Гриднев освобождается от должности замглавы Минздрава "по его просьбе".

Ранее Плутницкий занимал должность директора департамента проектной деятельности Минздрава, до этого - руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.