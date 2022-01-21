В мире за неделю выявили почти 21 млн заболевших ковидом. Это новый максимум за пандемию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество подтвержденных за неделю в мире случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 21 млн, следует из подсчетов ТАСС.

В среднем на планете выявляют примерно 3 млн заболевших в день, а 20 января Всемирная организация здравоохранения сообщила сразу о 3,77 млн инфицированных, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Возобновился и рост смертности - за неделю в мире зарегистрировали 46,7 тыс. летальных исходов, что на 15% превысило показатель предыдущих семи дней.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего инфицированных по-прежнему выявляют в США - накануне там зарегистрировали 1,18 млн случаев заражения, это второй показатель за все время пандемии. В стране ежедневно фиксируют порядка 2,6 тыс. смертей в день - лишь немногим меньше пиковых значений января 2021 года. Второе место по заболеваемости удерживает Франция - в последние дни там выявляют свыше 400 тыс. заболевших в сутки. По общему количеству инфицированных республика вот-вот станет четвертой в мире, обогнав Великобританию, где число подтверждаемых случаев с начала января снизилось примерно вдвое.

Резкий всплеск заболеваемости произошел в Индии, где накануне зафиксировали 317,5 тыс. заразившихся. Эксперты не исключают, что вскоре в стране может быть превышен максимум по числу инфицированных за сутки, достигнутый в мае прошлого года, - 412,2 тыс.

Несколько дней подряд обновляются максимумы по количеству заболевших в Бразилии (последний - 204,8 тыс. новых случаев за один день), свои пиковые значения регистрируют в Италии (228,1 тыс.) и Германии (140,1 тыс.).

Подъем заболеваемости, вызванный стремительным распространением омикрон-штамма, наблюдается практически во всех регионах планеты, за исключением юга Африки, где впервые выявили этот вариант. Так, в ЮАР число выявляемых случаев с середины декабря уменьшилось примерно в четыре раза.

В Латинской Америке, помимо Бразилии, максимумы суточного прироста числа заболевших обновили Аргентина, Мексика, Перу, Колумбия, Боливия, Эквадор и Чили, то есть практически все крупные государства.

Темпы распространения инфекции растут почти по всей Европе, самый заметный прирост зафиксирован в Португалии (52,5 тыс. заболевших в сутки), Швеции (42,7 тыс.), Швейцарии (42,7 тыс.) и Дании (38,7 тыс.). В России в пятницу стало известно о 49,5 тыс. новых случаев заражения за один день, что стало новым пиковым значением с начала пандемии.

Азия пока в меньшей степени затронута "омикроном", однако очередной максимум заболеваемости был зарегистрирован в Израиле (71,8 тыс. инфицированных за сутки - в семь раз больше прежнего). К пиковым показателям стремятся темпы распространения инфекции в Пакистане, Бангладеш, Южной Корее, на Филиппинах они за месяц возросли в 10 раз, а в Японии - сразу в 80.

На курортных направлениях

Очередная волна пандемии не обошла стороной и государства, которые входят в число популярных курортных направлений. Так, в Доминиканской Республике зафиксирован максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения - 7,4 тыс., что втрое больше пика годичной давности. На Кубе с начала января заболеваемость увеличилась в десять раз, до 6,4 тыс. инфицированных ежедневно.

В Турции число подтверждаемых случаев стабилизировалось на рекордно высоком для страны уровне - более 70 тыс. в день, к пиковым значениям оно устремилось и в Египте, и в Объединенных Арабских Эмиратах.

На максимуме заболеваемость во Вьетнаме (свыше 17 тыс. инфицированных в сутки), она быстро растет в соседнем Таиланде, а вот в Индонезии ситуация остается спокойной, хотя за последние три дня темпы распространения инфекции выросли вдвое. В Шри-Ланке число выявляемых случаев держится на невысоком для страны уровне - 600-700 в день.