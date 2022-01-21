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Пандемия COVID-19

Эксперт сомневается, что ковид станет для человечества аналогом гриппа

Кроме того, несмотря на сходство, у гриппа и ковида не одинаковые симптомы, отметил ведущий специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Цзунью

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Коронавирус вряд ли сможет стать для человечества повседневной обыденностью наподобие гриппа. Такую точку зрения высказал в пятницу ведущий специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью.

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"Вероятность того, что коронавирус станет для нас чем-то наподобие гриппа, чрезвычайно мала, - приводит его слова пекинская газета "Синьцзинбао". - Ведь грипп - заболевание верхней части дыхательных путей, а ковид прежде всего поражает легкие и даже может распространиться на другие органы".

Как уточнил эксперт, несмотря на сходство, у гриппа и коронавируса не одинаковые симптомы. "Кроме того, смертность от COVID-19 гораздо выше, даже если речь идет о сравнительно щадящем штамме "омикрон", - добавил У Цзунью.

Он также напомнил, что вакцина от гриппа предохраняет человека в течение года, в то время как прививка от коронавируса - три-шесть месяцев. "Таким образом, будет крайне сложно относиться к ковиду так же, как мы воспринимаем грипп", - подытожил специалист.

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КитайПандемия COVID-19
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