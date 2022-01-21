В Астраханской области почти 10 учебных заведений закрыли на карантин из-за ковида и ОРВИ

АСТРАХАНЬ, 21 января. /ТАСС/. В Астраханской области восемь образовательных учреждений полностью закрыли в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу, ОРВИ и COVID-19. Еще 47 образовательных учреждений частично приостановили деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"По состоянию на 21 января в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ и случаями заболевания обучающихся COVID-19 восемь образовательных организаций полностью закрыты, в 47 образовательных учреждениях закрыты классы, группы, в ряде школ организовано обучение в дистанционном формате", - сообщил собеседник агентству.

Уточняется, что в списке образовательных организаций, которых коснулись ограничения на период от нескольких дней до двух недель, есть детские сады, школы, гимназии, а также Черноярский губернский колледж.

По данным управления Роспотребнадзора по Астраханской области, в целом в регионе отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Иммунизацию протигриппозными вакцинами прошли более 50% от совокупного населения области. В регионе наблюдается резкий скачок заболеваемости ковидом, так накануне был впервые зарегистрирован суточный прирост в 405 официально подтвержденных случаев.