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В Астраханской области почти 10 учебных заведений закрыли на карантин из-за ковида и ОРВИ

Еще 47 образовательных учреждений приостановили деятельность частично

АСТРАХАНЬ, 21 января. /ТАСС/. В Астраханской области восемь образовательных учреждений полностью закрыли в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу, ОРВИ и COVID-19. Еще 47 образовательных учреждений частично приостановили деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки региона.

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"По состоянию на 21 января в связи с превышением порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ и случаями заболевания обучающихся COVID-19 восемь образовательных организаций полностью закрыты, в 47 образовательных учреждениях закрыты классы, группы, в ряде школ организовано обучение в дистанционном формате", - сообщил собеседник агентству.

Уточняется, что в списке образовательных организаций, которых коснулись ограничения на период от нескольких дней до двух недель, есть детские сады, школы, гимназии, а также Черноярский губернский колледж.

По данным управления Роспотребнадзора по Астраханской области, в целом в регионе отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Иммунизацию протигриппозными вакцинами прошли более 50% от совокупного населения области. В регионе наблюдается резкий скачок заболеваемости ковидом, так накануне был впервые зарегистрирован суточный прирост в 405 официально подтвержденных случаев.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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