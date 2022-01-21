{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос до 64,4%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России полную вакцинацию сделали более 78 млн раз

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 63,7% до 64,4%, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла - 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%)", - сказала она.

Ранее вице-премьер подчеркивала, что темпы вакцинации не должны замедляться, поскольку из-за необходимости ревакцинации уже привившихся россиян показатели коллективного иммунитета будут снижаться. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, по ее словам, необходимо привить 80% взрослых россиян, или более 90 млн человек.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
В Югорске школьников отправили на дистант из-за роста ОРВИ и COVID-19
Мера будет действовать с 24 по 29 января
Читать полностью