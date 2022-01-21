Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос до 64,4%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 63,7% до 64,4%, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла - 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%)", - сказала она.

Ранее вице-премьер подчеркивала, что темпы вакцинации не должны замедляться, поскольку из-за необходимости ревакцинации уже привившихся россиян показатели коллективного иммунитета будут снижаться. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, по ее словам, необходимо привить 80% взрослых россиян, или более 90 млн человек.