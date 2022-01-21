Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленку сотрудников органов власти

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне ситуации с коронавирусом поручил с сегодняшнего дня по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе аппарата правительства, федеральных министерств и их территориальных подразделений.

"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат", - сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.

Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине. Решение об этом также вступает в силу 21 января.

Последнее заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса было посвящено ситуации с новым штаммом "омикрон", который распространяется сейчас по всему миру. Мишустин сообщил, что правительство по поручению президента РФ Владимира Путина разработало план дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они в том числе должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному резкому увеличению числа больных.