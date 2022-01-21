РПЦ считает, что меры ОП РФ по поддержке семей с детьми будут иметь положительный эффект

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новые меры поддержки семей с детьми, предложенные Общественной палатой (ОП) РФ, должны иметь положительный эффект. Такое мнение высказал в пятницу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Предложения были сформулированы на основе опроса родителей, проведенного ОП во всех регионах России, и в котором, как сообщила в четверг газета "Известия", приняли участие около 10 тыс. человек.

"Думаю, что для всех уже стало очевидным, что демографическая проблема в нашем государстве выходит на первый план. Патриарх Кирилл и президент России часто обращают внимание общественности на важность преодоления демографического кризиса в интересах будущего нашей страны. К сожалению, различные бытовые трудности порой становятся препятствием к расширению российских семей. Поэтому преодоление этих трудностей при помощи государственных мер поддержки определенно должно иметь положительный эффект", - написал Легойда в телеграм-канале.

В частности, предлагается ввести для многодетных семей ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, рассматривается снижение до нуля ставки на ипотечный займ или жилищный кредит. Также среди инициатив - бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью или более детьми, единовременные выплаты на приобретение квартиры или дома для тех семей, которые воспитывают инвалидов, субсидированная аренда с погашением до 50%.

Кроме того, для матерей предлагается возможность выбора гибкого графика и дистанционной работы. Предлагаются преференции в виде бесплатного дополнительного образования и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей, субсидирование обучения в вузах. Легойда выделил также такие предложения как льготный билет на проезд к месту отдыха для многодетных семей, освобождение многодетных семей от налога на единственное имущество и доплаты к пенсии многодетным родителям.

"Интересным видится и предложение ОП по поддержке родителей, которые совмещают уход за детьми с работой, в частности - специальные пособия на оплату услуг няни. Известно, что в России зачастую оба родителя вынуждены ходить на работу, и вопрос - с кем оставить ребенка - очень актуален для российских семей. Не всем детям подходят детские сады и ясли, поэтому в нашей стране определенной популярностью пользуется профессия няни. Но оплата таких услуг - это существенная нагрузка на семейный бюджет", - написал представитель РПЦ.