Пациента с ковидом и стопроцентным поражением легких вылечили в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Врачи городской клинической больницы в Свердловской области вылечили пациента с признаками ковида и стопроцентным поражением легких. Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу.

"Врачи горбольницы № 14 в Екатеринбурге спасли пациента со стопроцентным поражением легких. В октябре прошлого года в больницу на машине скорой помощи доставили пациента в тяжелом состоянии с жалобами на затрудненное дыхание и всеми признаками COVID-19", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, болезнь развивалась стремительно, несмотря на проводимую терапию состояние пациента прогрессивно ухудшалось. После этого больного перевели в реанимацию, он находился в палате интенсивной терапии на высокопоточной кислородной поддержке, но благодаря медикам пациент справился с болезнью и уже выписан домой.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

Общее число зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 208 тыс., количество выписанных после выздоровления - более 183 тыс. человек. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.