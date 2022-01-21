Дом Петра I в Вологде отреставрируют к 350-летию императора в 2022 году

ВОЛОГДА, 21 января. /ТАСС/. Дом Петра Первого в Вологде, объект культурного наследия федерального значения, будет отреставрирован в этом году к 350-летию со дня рождения императора. На комплекс ремонтно-реставрационных работ выделят из областного бюджета 25 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

"На сегодняшний день состояние отдельных конструкций здания требует проведения ремонтно-реставрационных работ с целью его дальнейшего сохранения. Понимая важность и значимость этих мероприятий для обеспечения сохранности обладающего высокой архитектурной и мемориальной ценностью объекта, губернатором области было принято решение о выделении из областного бюджета 25 млн рублей", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Ларисы Каманиной.

По ее словам, в ходе работ в этом году планируется провести ремонт крыши с частичной заменой кровельных элементов, отремонтировать фасады здания с восстановлением его исторического цвета, заменить окна и воссоздать исторический облик здания, выполнить гидроизоляцию фундамента, отмостки и водосточной системы, а также отремонтировать внутренние помещения.

Петр Великий посещал Вологду шесть раз и останавливался в доме голландского купца Иоанна Гутмана. Сейчас в одноэтажном каменном доме с сохранившимися интерьерами XVII века расположен Дом-музей Петра I, который является филиалом Вологодского государственного музея-заповедника.

Петровский домик - это самый первый музей в Вологде, был открыт в 1885 году, эта дата считается датой основания всего Вологодского музея-заповедника. С момента открытия музея и до революции в нем было богатое убранство: хрустальная люстра, резные стеклянные витрины, подсвечники, деревянный пол. После пожара в 1924 году и до 1944 года музей был закрыт. До наших дней сохранились печи-голландки с изразцами ручной работы XVII века, железная крыша "в шашечку", пилястры по периметру здания, выдвижные картуши над окнами. На сегодня из подлинных вещей в экспозиции, которая насчитывает более 150 предметов, - одежда Петра I, его камзол и красный кафтан, переданные из Эрмитажа. Кубок генералиссимуса Александра Меньшикова, два дубовых стула голландской работы с датой "1704", на которых, как утверждается, сидели Петр и Екатерина. Последний раз они побывали в доме в 1724 году по пути в Москву с Марциальных олонецких вод, где лечился император.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. Президент поручил правительству рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию.