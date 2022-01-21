Мэр Ярославля спрогнозировал увеличение турпотока до 3 млн человек после создания биопарка

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Власти Ярославля ожидают увеличение турпотока в областной центр до 3 млн человек в год после создания биопарка ландшафтного типа. На его реализацию направят около 12 млрд рублей, определяется инвестор, сообщил в пятницу мэр города Владимир Волков в ходе V Форума Центрального федерального округа по ГЧП в Правительстве Московской области.

"Наша задача - увеличить туристический поток в самом зоопарке с 300 тыс. посетителей до 1,5 млн [в год], соответственно, в сам город число приезжающих туристов будет составлять более 3 млн человек", - сказал Волков.

Согласно данным со слайдов презентации Волкова, на создание биопарка направят около 12 млрд рублей. Реализация проекта позволит сохранить генофонд редких исчезающих видов животных и будет способствовать развитию научно-исследовательской деятельности. "Чтобы выйти на более серьезные показатели, <...> нужно реализовать строительство таких дополнительных центров, как гостиница, спа-центр, парк развлечений, <…> кафе и оздоровительные центры, <...> дельфинарий", - сказал глава города, отметив, что стоит задача - войти в десятку лучших европейских зоопарков.

Волков добавил, что мастер-план биопарка разрабатывается совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, его планируют закончить к концу февраля. Несколько инвесторов подали заявки на реализацию проекта. Ранее Волков сообщал, что начало реализации проекта планируется в 2023 году.

Проект биопарка в Ярославле презентовали на Петербургском международном экономическом форуме, он будет расположен на территории действующего в Ярославле зоопарка, где сейчас находится более 400 видов животных. Планируется, что его площадь составит 200 га и будет представлять территорию с максимально приближенными к естественным условиями для животных и растений. Главное отличие от зоопарков - отсутствие клеток и вольеров.