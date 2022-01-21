В Литве работники жизненно важных сфер смогут работать с бессимптомным ковидом

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Бессимптомное течение болезни, вызванное коронавирусом, не является препятствием для продолжения работы, если человек занят в жизненно важных сферах хозяйства или общественного сектора Литвы. Приказ о введении такого специального механизма в пятницу подписал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"В настоящее время необходимости в том, чтобы лица с бессимптомным ковидом продолжали работать, нет, но мы должны быть готовыми к разным вариантам развития событий, - сказал он журналистам. - Специальный механизм может быть задействован при дефиците работников".

Возможность продолжать ходить на работу предоставлена также тем, кто находился в контакте с заболевшими, но сам не заразился.

Министр обнародовал перечень жизненно важных сфер. К ним относятся предприятия энергетики, финансов, дорожного хозяйства, почта, сфера социального обеспечения, МВД, армия, система здравоохранения и некоторые другие.

В Литве двое суток подряд отмечалось максимальное число заражений коронавирусом с начала пандемии. В четверг было зафиксировано 7 057 новых случаев заражения, в среду - 6 234. Первый случай инфицирования на территории республики был выявлен 28 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране умерли 7 727 человек, за прошедшие сутки зафиксировано 12 летальных исходов.