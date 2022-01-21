СМИ: ООН в декабре предложила КНДР 60 млн доз вакцин от коронавируса

В пятницу председатель парламентского комитета по разведке Ким Гён Хёп встретился с представителями Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея. По его словам, представители КНДР и ООН провели разговор о поставках вакцин в декабре.

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) в декабре предложила КНДР поставить в страну 60 млн доз вакцин от коронавируса, Пхеньян пока не ответил на эту инициативу. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского депутата.

"Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон выразил значительный интерес. Он уточнил, не идет ли речь о вакцинах [американских] компаний Pfizer и Moderna, и добавил, что доложит в Пхеньян", - рассказал Ким Гён Хёп со ссылкой на южнокорейскую разведку. По данным Сеула, народная республика еще не предоставила ответа. Депутат добавил, что интерес к поставке прививок в КНДР проявили и в Ватикане.

По официальным данным, в народной республике не было ни одного случая заражения коронавирусом.

Ким Гён Хёп также затронул тему недавнего возобновления железнодорожного сообщения между КНДР и КНР. По мнению южнокорейской разведки, вагоны ушли в Китай пустыми, а обратно, скорее всего, должны были привезти медицинские товары, продовольствие и строительные материалы.

Помимо этого, НРС поделилась своей оценкой причин недавнего заявления Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи относительно пересмотра мер по укреплению доверия в отношениях с Вашингтоном. "Позиция Севера заключается в том, что они проведут пересмотр, если Вашингтон не сделает встречных предложений за приостановку ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Скорее всего, Пхеньяну нужно было привлечь внимание США, поскольку Соединенные Штаты не проявляли интерес к делам Корейского полуострова, будучи заняты Украиной и Ближним Востоком", - рассказал Ким Гён Хёп.