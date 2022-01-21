РЭО сообщил, что жалоб на невывоз отходов в праздники не было в трети регионов РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более чем в трети российских регионов новогодние праздники прошли без жалоб на невывоз отходов, еще в 26 регионах поступило по одной жалобе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Благодаря качественной подготовке региональных операторов к работе в новогодние праздники, жалоб в текущем году было меньше. В 31 регионе их не было вообще, а в 26 субъектах - по одной жалобе. У отдельных региональных операторов мы отмечали массовые нарушения графиков вывоза твердых коммунальных отходов, все жалобы прошли через систему "РЭО Радар" и были взяты на контроль", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего за новогоднюю неделю было отработано 313 жалоб на несвоевременный вывоз отходов в 53 регионах 66 региональными операторами. При этом от жителей 31 региона жалоб на невывоз отходов не поступило. Отличились Калининградская область, Камчатка, Карелия, Ненецкий округ, Удмуртия и другие.

"Наибольшее количество жалоб поступило по деятельности следующих региональных операторов: "Невский экологический оператор" (Санкт-Петербург), "Экотехноменеждмент" (Костромская область), "Экотехпром" (Москва), "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" и "Мусороуборочная компания" (Краснодарский край)", - добавил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Для быстрого реагирования на жалобы населения РЭО в новогодние праздники организовала работу оперативного штаба совместно с региональными операторами и органами власти. Особенно эффективно показала себя система "РЭО Радар", в которой жители могут отслеживать, как отрабатывается их жалоба региональным оператором, отметили в РЭО.