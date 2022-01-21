На Ставрополье планируют увеличить финансирование закупок лекарств от ковида в три раза

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Ставропольский край планирует втрое увеличить финансирование для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 227 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минздрава.

"В прошлом году на эти цели из бюджетов всех уровней было направлено почти 363 млн рублей. В том числе из краевой казны <…> потратили 77 млн рублей. В 2022 году эта работа будет продолжена. Планируется, что финансирование, направленное на обеспечение лекарствами амбулаторных больных с ковидом, будет увеличено втрое. Только в региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 227 млн рублей", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года в крае уже закуплены медикаменты на 134 млн рублей, финансирование выделено из федерального и краевого бюджетов. Препараты распределяются между медучреждениями, где проходят лечение амбулаторные пациенты.

В Ставропольском крае с начала года вывили 133 030 случаев коронавируса, выздоровел 115 791 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе с начала пандемии умерли 6 347 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 21 272 пациента. Лечение в стационаре получают 2 435 пациентов с внебольничными пневмониями и ковидом, из них в тяжелом состоянии находятся 355 человек. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 28%.