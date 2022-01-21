В Калужской области выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

КАЛУГА, 21 января. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в пятницу о выявлении первых в регионе случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". В целом по региону отмечается рост заболеваемости ковидом, написал глава области в своем Telegram-канале .

"У нас зафиксированы первые случаи "омикрона". Их количество, безусловно, будет увеличиваться. В целом мы видим, что цифры заболеваемости коронавирусом у нас растут", - написал Шапша.

Он отметил, что в регионе принят ряд антиковидных мер, в их числе - увеличение темпов обработки звонков, поступающих в кол-центр областного Минздрава, который интегрировали с региональным телемедицинским центром. Теперь жители могу дистанционно получить консультацию, открыть и закрыть больничный, выписать льготные лекарства.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 января, в Калужской области с начала пандемии выявлено 67 871 случай заражения коронавирусом, в том числе 155 - за последние сутки. Выздоровели 63 076 человек, 1 270 пациентов умерли.

В медучреждениях региона, по информации пресс-службы областного правительства, развернуты 1 350 инфекционных коек, из них свободны около 43%. Вакциной от ковида уже привито 90,5% взрослого населения области от плана, который составляет 650 тыс. 240 человек.