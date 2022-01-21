В Липецке к августу планируют построить триатлонную трассу за 100 млн рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Новая трасса для соревнований по триатлону стоимостью 100 млн рублей будет построена в Липецке к августу этого года. Федерация триатлона России уже согласовала параметры спортивного объекта, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель главы города Липецка Вадим Негробов в кулуарах форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

Ранее о планах по созданию такой трассы заявил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, протяженность трассы составит 113 км - это половина полной дистанции всемирно известной триатлон-гонки Ironman, которая включает в себя заплыв на 3,9 км, велозаезд на 180 км и марафонский забег на 42 км.

"У нас было проведено несколько встреч с российской федерацией по триатлону, их специалисты приезжали, согласовали трассу, ее прохождение. Сейчас разрабатывается проект. Планируется, что объем инвестиций в его реализацию составит порядка 100 млн рублей с участием субъекта", - сказал собеседник агентства.

По словам Негробова, построить новый спортобъект намерены к августу текущего года. Именно тогда в Липецке традиционно проводится чемпионат по этому виду спорта, на который съезжаются спортсмены из близлежащих регионов страны.