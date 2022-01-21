Ямальские школьники будут получать продуктовые наборы на дом во время дистанта

ТАСС, 21 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) постановили выдавать школьникам, которые из-за ковида ближайшие две недели будут учиться дистанционно, продуктовые наборы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

С 24 января ученики с первого по восьмой классы и воспитанники детских садов на Ямале уходят на удаленку на две недели из-за распространения коронавируса. Также не будут работать секции, кружки и учреждения допобразования.

"Ученики начальной школы с первого по четвертый класс, а также льготные категории школьников будут обеспечены продуктовыми наборами, которые включают необходимый состав для приготовления горячего питания на две недели. День выдачи и способы доставки будут определены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при необходимости школьникам также выдадут ноутбуки для онлайн-обучения. Так, в первую волну пандемии на Ямале на временное пользование было выдано 14 тыс. школьных ноутбуков.

В окружном департаменте образования призвали ограничить контакты школьников. Ожидается, что введение ограничительных мер позволит сдержать распространение нового штамма "омикрон" и снизить нагрузку на медучреждения.

О ситуации в регионе

С начала пандемии на Ямале выявлено более 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе первые шесть случаев заражения омикрон-штаммом. Прививку от ковида сделали более 282 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет более 63%. В округе самый низкий уровень летальности от коронавируса в стране, это связано с ранним выявлением заболевания и сплошным тестированием всех пациентов с признаками ОРВИ. Тем не менее, по данным властей, регион готовится к новой подступающей волне коронавируса.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта.